LAMENTÁVEL! CORPO DE PESCADOR DESAPARECIDO NO RIO JAIBARAS É ENCONTRADO ÀS MARGENS DO RIO ACARAÚ, NO DOM EXPEDITO

O corpo de um homem identificado como Paulinho, que havia desaparecido nas águas do rio Jaibaras enquanto pescava com amigos, foi encontrado às margens do Rio Acaraú, no bairro Dom Expedito, na tarde deste sábado (6). Segundo informações, o pescador tentava retirar o “pano de linha” da água e foi levado pela correnteza.





O rio Jaibaras é conhecido por ser traiçoeiro, principalmente devido à presença de rebojos, redemoinhos causados pela densidade da água e pela formação geomorfológica do leito. A região já registrou diversos casos de afogamento, o que aumentou a preocupação de familiares e amigos sobre o paradeiro de Paulinho.





O Corpo de Bombeiro foi acionada para a realização dos procedimentos de praxe.