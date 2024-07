LÍDER MÁXIMO DO VIETNÃ ACABA DE TER MORTE CONFIRMADA

O cenário político no Vietnã enfrenta um período de incertezas e expectativas após o falecimento de Nguyen Phu Trong. O antigo líder do Partido Comunista do Vietnã, que exerceu o mais alto cargo por quase 13 anos, morreu nesta sexta-feira (19/7) aos 80 anos, deixando um vácuo de poder imediato que está sendo temporariamente preenchido por To Lam.





Nguyen Phu Trong, que conduziu o país com uma forte mão, era conhecido por sua campanha rigorosa, o que remodelou significativamente a política vietnamita. Educado na União Soviética, Trong manteve uma direção ideológica marxista-leninista firme durante o seu governo, deixando um legado que ainda influi profundamente no partido e na estrutura do Estado.





