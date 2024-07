LULA ordena corte de R$ 25,9 Bi em benefícios sociais

Haddad anuncia medidas para preservar arcabouço fiscal em meio a crise de confiança.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira (3) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a preservação do arcabouço fiscal, acompanhada de um corte de R$ 25,9 bilhões em despesas com benefícios sociais (pente-fino) para 2025, após reunião com os ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), visando reequilibrar o Orçamento em meio à crescente desconfiança dos mercados sobre o compromisso fiscal do governo. O indicativo vem após Lula com constantes ataques a autonomia do Banco Central ter causado a disparada do dólar.





com informações do blog do César Wagner

Foto ilustrativa