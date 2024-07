Governador sanciona paridade salarial para policiais civis

Lei histórica assegura igualdade salarial entre aposentados e ativos na Polícia Civil do Ceará.

O governador Elmano de Freitas sancionou nesta quarta-feira, 3, uma lei que garante a paridade salarial para os servidores que ingressaram na Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) até 2019, assegurando que seus salários de aposentadoria sejam revisados na mesma proporção e data das modificações na remuneração dos servidores ativos. Esta medida, aprovada pela Assembleia Legislativa, atende a uma antiga reivindicação da categoria e é reconhecida como um gesto de valorização ao trabalho dos policiais civis que arriscam suas vidas para proteger a população.





Discursaram o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez; o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; e o governador, Elmano de Freitas. Todos reconheceram o trabalho fundamental da Polícia Civil no combate ao crime organizado e a conquista histórica. Elmano citou a importante participação do Procurador-Geral do Estado, Rafael Machado Moraes, ao ser consultado.





Evandro Leitão, que foi o elo entre a instituição e o governo, destacou a participação do delegado-geral, do presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol-Ce), Jaime Linhares; do presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-Ce), Toni Brito; do secretário de Segurança Pública, Roberto Sá; do ex-delegado-geral, César Wagner; e do líder do governo, Romeu Aldigueri, representando todos os parlamentares (a lei foi aprovada por unanimidade). Toni Brito foi ovacionado pelos policiais civis que lotaram o auditório.





✴️ CÁ PRA NÓS: Um nome que deixou marca em todo o caminho desta histórica conquista é do ex-presidente da Adepol, Milton Castelo, que nos deixou prematuramente. Nossa homenagem.





(César Wagner)