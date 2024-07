MULHER MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE SOBRAL

No início da tarde desta quinta-feira, dia 4, foi registrado um acidente com vítima fatal ao lado da igreja do Patrocínio, Centro de Sobral. A vítima, Sinara Lopes Rodrigues, 45 anos, natural de Aracatiaçu/Sobral, envolveu-se em um sinistro com um ônibus que seguia destino ao distrito de Patriarca.

Sinira transitava em sua motocicleta Honda Biz e, infelizmente, morreu no local.

A perícia forense foi acionada para a realização dos procedimentos de praxe.

Mais detalhes a qualquer momento!