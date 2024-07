Mãe suspeita de matar a filha é presa pela segunda vez em Teresina

Uma mulher identificada como Maria Kerolaynne foi presa pela segunda vez nesta quinta-feira, dia 04, suspeita de torturar e matar a própria filha Ana Kerolaynne Gomes Nunes, 3, no município de Esperantina, a 187 km de Teresina. Maria Kerolaynne tinha sido presa no dia 22 de abril, pouco depois da morte da criança, mas foi solta, e agora voltou a ser capturada por determinação do juízo da Comarca de Esperantina.





Segundo o delegado Emir Maia, titular de Delegacia de Capturas, a acusada se apresentou com um advogado quando foi cumprido mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. “O advogado hoje fez a apresentação espontânea. Ela se encontrava presa, depois foi colocada em liberdade, não sei por quais razões o juízo da Comarca de Esperantina emitiu essa segunda ordem de prisão. Ela se encontra presa e será remetida à Comarca de Esperantina”, disse o delegado Emir Maia.





A acusada negou participação no crime e culpou o padrasto da criança, que também está preso, pela morte de por tortura de Ana Kerolaynne. “Nas nossas conversas informais ela negou ter participado, negou inclusive que sabia desses espancamentos. Inclusive, no dia dos fatos ela disse que não estava em casa e que o padrasto da criança vítima havia matado sua própria filha”, completou o delegado Emir Maia.





A defesa da mãe argumenta ausência de prova de autoria alegando que a mãe não estava no local do crime e se encontrava trabalhando enquanto o padrasto estava com a menor em casa em Esperantina. “A defesa nega todos os fatos. Ela não estava no local do crime na hora do cometimento e ela nega veementemente todos os fatos tendo mais de sete testemunhas a favor da cliente que dizem que ela estava trabalhando, tem filmagens do local do trabalho. E o padrasto estava em casa com a criança, foi o padrasto que apresentou a criança no hospital de Esperantina”, disse o advogado de Maria Kerolaynne.









“Me considero uma boa mãe”





Maria Kerolaynne afirmou ao ser presa pela segunda vez que se considera uma boa mãe e que nunca deixaria a criança ser espancada até a morte. A mulher contou ainda que sofria agressões e ameaças do seu companheiro, apontado por ela como o autor do crime no Piauí.





“Eu me considero uma boa mãe, sempre tratei meus filhos bem, eu não fiz isso aí que estão falando, eu jamais ia apoiar acontecer uma situação dessa. Sou mulher de quatro filhos, sempre fui mãe e pai, eu que trabalhava para cuidar dos meus filhos, nunca ia deixar acontecer isso, eu estava trabalhando”, falou Maria Kerolaynne.





“Nunca tinha acontecido isso na minha frente, mas na ausência da pessoa, não tá ali para ver o que está acontecendo. Os laudos comprovaram que foi ele, e se ele fez tem que pagar pelo que ele fez. Ele sempre dizia que [as agressões] era no colégio e era a outra irmãzinha dela. Ele queria que eu assumisse tudo. Eu passei a semana sendo pressionada”, completou Maria Kerolaynne.









Inquérito Policial





De acordo com a delegada Polyana Oliveira, desde quando foi morar em Esperantina, no início do ano de 2024, a criança foi submetida a constantes episódios de tortura. Ela indicou a mãe o padrasto da menina por tortura e feminicídio qualificado no contexto de violência doméstica e familiar. “Além disso, ficou comprovado que no dia 14 de abril de 2024, os dois adultos, de forma cruel promoveram a morte da vítima, mediante o recurso da tortura”, afirmou a delegada Polyana Oliveira.





Morte no HUT A menina Ana Kerolaynne Gomes Nunes deu entrada em estado gravíssimo no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) no dia 15 de abril com sinais de agressão física. O protocolo de morte encefálica foi aberto no dia 19 de abril e encerrado dia 22.





Via Pi24h