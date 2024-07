MÉDICA é sequestrada em Fortaleza; Sindicato cobra mais segurança

Crime próximo ao Posto de Saúde Irmã Hercília intensifica pedidos por medidas eficazes contra a violência na capital cearense.

Em Fortaleza, um crescente problema de segurança foi destacado após o sequestro-relâmpago de uma médica residente, no bairro São João do Tauape, perto do Posto de Saúde Irmã Hercília, em 19 de junho, mas veio à tona recentemente. Confirmado pelo Sindicato dos Médicos do Ceará, o incidente levou à solicitação de medidas de segurança reforçadas para esta e outras unidades de saúde da capital. O presidente do sindicato, Max Ventura, expressou preocupação com o aumento da violência nas proximidades das instalações médicas e em seu interior, indicando que as ações atuais são insuficientes para deter a criminalidade. A Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, confirmou o crime e ressaltou a colaboração contínua com a segurança pública para melhorar a proteção nas unidades de saúde.





(Blog César Wagner)





* Imagem meramente ilustrativa