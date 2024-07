Mulher pede ajuda a delivery e homem é preso por estupr0 no PR

A mulher deixou uma mensagem na descrição do pedido em Curitiba.

Uma mulher pediu ajuda através de um delivery e um indivíduo foi preso em flagrante por estupro em Curitiba, na capital do Paraná. O caso ocorreu na última segunda-feira, dia 08.





A mulher deixou uma mensagem na descrição do pedido: “Me ajuda, manda a polícia para esse endereço. Fui estuprada e violentada”. A mensagem foi lida pela atendente da lanchonete, que acionou a Polícia Militar.





A atendente da loja trocou mensagens com vítima até a chegada dos policiais. Ela ficou em ligação com os policiais e trocando mensagens com a vítima pelo aplicativo de delivery. O homem foi preso em flagrante pela guarnição da Polícia Militar.





Ele foi levado para a Delegacia da Mulher de Curitiba. Os dois eram separados e a mulher tem uma bebê de um ano e três meses, fruto da relação. Na delegacia, ela contou que já tinha sido vítima de violência sexual por parte do homem no fim de semana, mas não conseguiu pedira ajuda em Curitiba.





A mulher foi hospitalizada, passou por exames e recebeu alta médica. Ela prestou depoimento e está em um abrigo com a filha. A vítima é de Santa Catarina e tinha viajado para que a filha visitasse o pai em Curitiba.





Pi24h