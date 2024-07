Motociclista morre após ter pescoço atingido por linha com cerol em rodovia em Fortaleza/CE

Um motociclista de 22 anos foi atingido no pescoço por linha com cerol e morreu na BR-116 em Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 17h desta sexta-feira (12).





De acordo com o policial rodoviário federal Allan Montenegro, a vítima sofreu um corte intenso na região do pescoço e teve alguns vasos sanguíneos afetados.





"O cerol é proibido por lei, mas mesmo assim as pessoas não têm consciência e acham que isso é brincadeira banal. O cerol mata.", comentou o agente.





Ainda de acordo com a PRF e segundo testemunhas, o condutor ainda conseguiu estacionar a motocicleta, sentou no acostamento e entrou em óbito no local. "Não foram identificados os responsáveis pela linha. A PRF alerta para o risco dessa prática, ressaltando que já registrou outros acidentes fatais pelo mesmo motivo."





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará disse que a Polícia Civil investiga o caso e que realiza um trabalho, em todo o Ceará, para coibir o uso do cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante em pipas, arraias, papagaios e semelhantes artefatos lúdicos.





"O uso do cerol, da linha chilena ou de outros materiais cortantes nas linhas de pipas e outros artefatos é proibido no Ceará pela lei estadual número 17.226, publicada no dia 12 de junho de 2020. A legislação proíbe a fabricação artesanal, a comercialização e o depósito de linhas cortantes para uso em atividades recreativas ou com finalidade publicitária. E prevê a apreensão dos materiais de quem descumprir a lei.", complementou a pasta.





G1/CE