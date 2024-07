Polícia Civil do Ceará desarticula esquema internacional de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou nesta quinta-feira (11) uma operação para cumprir mandados contra suspeitos de integrar um esquema internacional de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens móveis e imóveis nos município de Fortaleza e Eusébio. Até o momento, uma pessoa foi presa.





Conforme informado, a operação resulta de uma investigação criminal que teve como alvo um casal de mineiros suspeito de lavar dinheiro decorrente de crimes cometidos no Brasil e em países da Europa. As apurações apontam que o casal teria comprado imóveis, carros e outros bens no Ceará para ocultar o patrimônio adquirido com a prática criminosa.





Os dois, que são naturais do município de Governador Valadares, em Minas Gerais, teria ainda aberto contas de pessoas jurídicas para esse mesmo fim. Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar, também houve o sequestro de imóveis localizados em condomínio de luxo na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), bem como de veículos e valores em contas bancárias, totalizando cerca de R$ 6 milhões em bens.





Durante a ação, um dos investigados foi preso em flagrante. A operação foi coordenada pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) e contou com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil cearense.





Fonte: GCmais