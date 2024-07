Polícia encontra R$ 1 milhão em porta-malas de carro abandonado no Maranhão

De acordo com testemunhas, o veículo estava parado em frente a um condomínio havia cerca de 15 dias.

Nesta terça-feira, 30, a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) apreendeu um carro abandonado com aproximadamente R$ 1 milhão em seu porta-malas no bairro Renascença, em São Luís. A estimativa é que a quantia encontrada ultrapasse esse valor.





O dinheiro estava em maços de notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200. Em um único maço havia mais de R$ 50 mil. Algumas cédulas estavam soltas e espalhadas pelo veículo, enquanto outras estavam guardadas em malas e caixas, segundo a Polícia Militar.





De acordo com o portal G1, o coronel Paulo Fernando, comandante-geral da Polícia Militar, informou que testemunhas relataram que o veículo de modelo Clio estava abandonado havia cerca de 15 dias. O carro estava em frente a um condomínio na Rua das Andirobas.





Os moradores, desconfiandos do carro abandonado, denunciaram o caso à polícia. Policiais foram ao local e, ao abrir o porta-malas, encontraram a grande quantia de dinheiro.









Polícia Civil do Maranhão irá investigar o incidente





A polícia informou que, depois de recolher todo o dinheiro do carro, ele foi armazenado em três sacos. A quantia ainda será contada pelos agentes, com a ajuda de contadores de cédulas.





O dinheiro foi encaminhado para a sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic). A Polícia Civil está encarregada da investigação do caso.





Fonte: Revista Oeste