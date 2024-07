Polícia Civil prende três homens por latrocínio de turista na Praia do Cumbuco em Caucaia

Na terça-feira (30), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu três homens suspeitos de um latrocínio ocorrido em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os detidos são um homem de 38 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico; um de 27 anos, com histórico de tráfico de drogas; e um de 22 anos.





O crime, que ocorreu na segunda-feira (29), envolveu uma tentativa de roubo em uma pousada no bairro Cumbuco. Os suspeitos tinham informações sobre um casal que possuía uma grande quantia em dinheiro. Ao localizarem as vítimas, tentaram realizar o roubo, mas encontraram resistência. Durante a ação, a mulher de 46 anos foi baleada e morreu no local, enquanto o homem de 38 anos foi socorrido para um hospital. O dinheiro que os suspeitos pretendiam roubar não foi levado.





(CN7)