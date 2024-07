Preso suspeito de est**prar menina de nove anos no Piauí

A Polícia Civil do Piauí prendeu neste domingo, dia 28, um homem de 45 anos que não teve a identidade revelada suspeito de estuprar uma menina de nove anos no município de Acauã. A prisão ocorreu em Queimada Nova, também no sul do Piauí.





O homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva após representação da autoridade policial no plantão judicial. O preso é investigado pelo cometimento de estupro de vulnerável contra a menina de nove anos em Acauã.





Segundo o delegado da Delegacia Seccional de Paulistana, Anderson Guerra, a prisão aconteceu após dois dias de busca pelo suposto autor. O preso encontra-se à disposição do Poder Judiciário e passará por audiência de custódia.





A prisão foi efetuada pela Delegacia Seccional de Paulistana com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis (Deamgv).





Via Pi24h