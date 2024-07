PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ - NÚCLEO DE HOMICÍDIOS DE SOBRAL

Neste dia 04.07.2024, cerca de 03 (três) horas após a ocorrência, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional Sobral, com apoio operacional da Equipe de Pronto-Apoio a CVLI, efetuou a prisão em flagrante delito de um homem de 36 anos no bairro Campo dos Velhos pela prática do crime de homicídio consumado que vitimou THIAGO RUFINO TAVARES de 22 anos, residente do Residencial Nova Caiçara.





Após diligências ininterruptas que contaram com apoio do setor de inteligência do DPJI Norte, a equipe de policiais civis lograram êxito em arrecadar provas da participação do suspeito e sua localização após o crime.





Realizados os procedimentos legais, o preso será entregue à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral 3677-4711.