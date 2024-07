VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL! HOMEM É ASSASSINADO A BALA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Sobral, que lidera o ranking de crimes violentos letais intencionais no interior do estado, segue aumentando as estatísticas da violência urbana. Em três foram registrados três homicídios a bala em bairros diferentes.





O primeiro crime aconteceu na tarde de terça-feira (3), por volta das 17h, na na avenida Cleto Ferreira da Ponte no bairro Cohab III. A vítima, identificada como Francisco Bruno de Lima da Conceição, trabalhava em uma obra e voltava para casa quando foi abordada por indivíduos que dispararam vários tiros atingindo suas costas e a cabeça. Francisco Bruno, não resistiu e morreu no local.





Na tarde de quinta-feira (4) , por volta das 16h, um homem foi assassinado no Residencial Nova Caiçara, na Jandáia, quadra 4, bloco 7, próximo ao Centro de Saúde da Família João Abdelmoumem Melo. A vítima, que era conhecida como “Vaqueiro” foi identificada como Thiago Rufino Tavares de 22 anos.





De acordo com informações Thiago Rufino foi morto com um tiro na garganta por criminosos ainda não identificados pela polícia. Ainda na mesma tarde polícia prendeu um homem de 36 anos suspeito do crime que vitimou Thiago.





Já na manhã dessa sexta-feira (5), aniversário de 251 anos de Sobral, por volta das 8h, um homem foi morto a tiros no bairro Terrenos na rua 25 de Dezembro com a rua Terrenos Novos, por trás do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran). Segundo dados da imprensa local, Sobral já registra 63 homicídios em 2024, número ainda não confirmado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).





Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso