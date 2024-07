Soldado da PMCE investigado por estupro de adolescente

Policial de Sobral é preso e encontra-se sob investigação da CGD.

Um soldado da Polícia Militar do Ceará está sob investigação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública por estupro de vulnerável contra uma adolescente em Sobral, ocorrido em 14 de abril. Preso três dias depois, o policial permanece no Presídio Militar. Durante sua prisão, foram encontrados uma pequena quantidade de maconha e um revólver calibre 38 sem registro. O mandado foi expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobral. A CGD está conduzindo um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do agente.





(César Wagner)