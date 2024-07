Nova identidade em formato cartão será emitida a partir deste mês no Ceará

A nova Carteira Nacional de Identidade tem como propósito unificar o número do documento em todas as unidades federativas por meio do CPF, proporcionando simplificação nos processos e aumentando a segurança contra fraudes





A partir deste mês, o Ceará iniciará a emissão da nova Carteira de Identidade em formato de cartão. A mudança, que teve início no país em janeiro, traz uma versão digital e em papel do documento.





Missilene que veio emitir a primeira via do novo documento para a filha, destacou como o novo modelo facilita o dia a dia “Melhor que sair com todos os documentos, né? Só com a identidade é melhor”.





A nova Carteira Nacional de Identidade tem como propósito unificar o número do documento em todas as unidades federativas por meio do CPF, proporcionando simplificação nos processos e aumentando a segurança contra fraudes. Até o momento, já foram emitidas 279.191 novas carteiras, disponíveis em três modalidades: digital, papel e cartão de policarbonato, este último previsto para ser disponibilizado entre julho e agosto.





“É gratuito para toda a população em primeira via. Esse documento também gera um documento virtual na plataforma gov.br”, informa Ricardo Filgueiras, coordenador de Indentificação Humana.





Quem ainda não possui o novo documento tem até 2032 para fazer a migração. As unidades do VaptVupt e a Casa do Cidadão estão entre os locais onde a carteira pode ser solicitada.





“A intenção é que o cidadão tenha uma numeração única para todos os documentos e para integrações com serviços como previdência, seguro de saúde e área trabalhista”, afirma Filgueiras.