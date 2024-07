SEBASTIÃO BELMINO: Uma voz inesquecível silencia aos 76 Anos

Sebastião Belmino: O legado de alegria e autenticidade no jornalismo brasileiro.

Sebastião Belmino Barbosa Evangelista, renomado apresentador e radialista, faleceu aos 76 anos na noite de sábado (6), em Fortaleza, após passar mal e ser socorrido. Nascido em 2 de fevereiro de 1948, Sebastião iniciou sua carreira na mídia em 1965 na TV Ceará e, ao longo dos anos, trabalhou em várias emissoras, incluindo a TV Verdes Mares e a TV Diário, destacando-se em programas esportivos e de entrevistas. Ele também foi presidente da Associação dos Profissionais da Crônica Desportiva do Estado do Ceará (APCDEC) de 2006 a 2009. O velório de Belmino acontece na Funerária Ternura, (rua Padre Valdevino, 2255), a partir das 09 horas deste domingo. Às 16h30 será celebrada a missa de corpo presente.





✴️ CÁ PRA NÓS: Sebastião Belmino, com seu perfil jornalístico inconfundível, destacou-se no cenário midiático pela sua alegria contagiante, irreverência e autenticidade. Essas qualidades não só definiram seu estilo único, mas também lhe permitiram criar uma conexão genuína com o público. Belmino tinha o dom de transformar cada apresentação em um espetáculo de simpatia e humor, mantendo sempre a fidelidade aos fatos e uma crítica sagaz, elementos que o tornaram um ícone na comunicação esportiva e além. Sua capacidade de ser verdadeiramente ele mesmo diante das câmeras e microfones é um legado que continua a inspirar profissionais da área.