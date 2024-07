Simaria é criticada por publicar foto, perde a calma e faz um desabafo; VEJA AS FOTOS

Cansada dos ataques que vem recebendo por publicar fotos mais s€nsuais, na noite desta sexta-feira (25), Simaria, ex-dupla com Simone, usou seu Twitter para fazer um desabafo.





Nele a cantora publicou uma foto em que aparece usando um maiô preto cheio de recortes, deixando o corpo à mostra. Na sequência ela criticou os comentários que vem recebendo em suas fotos.





"As pessoas se incomodam o tempo todo porque posto minhas fotos… engraçado, se um homem posta foto de sunga sem camisa ele é o GOSTOSÃO mas se eu posto de biquíni sou PU,TA, VULGAR, QUERO ME APARECER, ESTOU DOIDA", disparou a cantora.





"Eu sou livre, solteira, bem resolvida e não vai ser Zé ninguém que vai me impedir disso. O corpo é MEU e quem não gosta senta e chora", finalizou a sertaneja.









A foto que deu o que falar:





Simaria, de 40 anos, roubou a cena ao dar desejar um ‘bom final de semana’ aos seus seguidores, na tarde desta sexta-feira (25). A cantora, que este ano desfez a dupla sertaneja com a irmã, Simone, postou uma foto em que aparece com uma roupa preta com recortes.





“Um look pretinho básico para um bom final de semana! Divirtam-se..”, escreveu a artista na legenda da publicação, que em poucos minutos teve milhares de curtidas e comentários no Instagram com muitos elogios para a cantora.

Simaria — Foto: Reprodução/Instagram/Diário Vip Via Diário do Brasil Notícias