MP aumenta conta de luz no Norte e Nordeste

Benefício à Âmbar encarece tarifas para baixa renda e indústria, segundo estudo da TR Soluções.

A medida provisória que beneficia a Âmbar, empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, encarecerá a conta de luz para famílias de baixa renda e consumidores das regiões Norte e Nordeste, além de impactar a indústria. A MP transferiu dívidas da Amazonas Energia para um encargo diferente, afetando a tarifa social e elevando os custos para consumidores. Segundo a TR Soluções, as tarifas de energia aumentarão, especialmente para as indústrias eletrointensivas dessas regiões. Enquanto isso, consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão redução ou menor aumento nos custos. A Âmbar afirma que a solução era urgente e amplamente conhecida no setor elétrico.





Via Blog César Wagner

Foto ilustrativa