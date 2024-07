TRUMP à frente de Harris em nova pesquisa

Ambos candidatos em empate técnico na corrida presidencial, com resultados variando entre pesquisas.

Uma nova pesquisa divulgada pelo New York Times e pela Universidade Siena mostra Donald Trump e Kamala Harris em empate técnico na corrida presidencial dos EUA, com Trump ligeiramente à frente, com 48% das intenções de voto contra 46% de Harris. A pesquisa, realizada entre 22 e 24 de julho com 1.142 eleitores e margem de erro de 3,3 pontos percentuais, reflete uma diminuição na vantagem que Harris tinha após o debate de Trump com Joe Biden no início de julho. Outros estudos, como os da CNN e Reuters/Ipsos, mostram resultados similares, com Harris à frente em cenários incluindo o independente Robert F. Kennedy Jr. As pesquisas são indicativas, mas a eleição presidencial dos EUA é decidida pelo Colégio Eleitoral, e não diretamente pelos votos populares.





Via César Wagner