TRAGÉDIA: CASAL MORRE EM INCÊNDIO EM HOTEL EM FORTALEZA/CE

Um casal e uma cadela de estimação morreram durante um incêndio em um dos apartamento de um hotel na Avenida Almirante Barroso, na Praia de Iracema, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (27), por volta das 2 horas.





As vítimas são: Tarcisio Pires Silva, Karina Carla Silveira Sposito e o animal de estimação do casal. Eles eram de João Pessoa, na Paraíba.





Uma testemunha relatou ao g1 que por volta de 2h45 começou a ouvir os gritos das vítimas por socorro. Na ocasião, os moradores de outros prédios saíram na rua e foram até o hotel alertar sobre o fogo.





Enquanto aguardava a chegada do resgate, o homem que estava no apartamento se desesperou e pulou do 10º andar para tentar fugir do fogo que consumia o imóvel. O corpo dele atingiu as grades e ele morreu no local. Já a mulher e o cão de estimação, morreram dentro do imóvel.





Conforme o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados ao local, mas as vítimas já estavam mortas.





De acordo com o hotel, o casal morava no local, pois no prédio tem apartamentos tanto para hospedagens, como para moradia.





