A deputada Lia Gomes está completamente envolvida com a reta final do governo do irmão, Ivo Gomes, e com a pré-campanha de Izolda Cela, em Sobral. “Ela será, com muita honra para todos nós, prefeita de Sobral”, disse Lia, que ao lado da ex-primeira dama Lily Cristino coordenará o comitê feminino pró Izolda.

