Oscar Rodrigues visita o Mercado Central e divulga data da convenção do União Brasil

Pré-candidato a prefeito de Sobral, o deputado estadual Oscar Rodrigues visitou essa semana o Mercado Central de Sobral para conversar com trabalhadores, comerciantes e seus clientes, colhendo informações e demandas que possam ser aproveitadas em seu plano de governo. Nesta quinta-feira (25/7), a coordenação da campanha do pelo União Brasil divulgou a data da convenção partidária que irá homologar as candidaturas de prefeito, vice e vereadores. Será no sábado, 3 de agosto, a partir das 8h, no Palmeiras Country Club.





Via Sobral Revista