Uma pessoa morre por minuto no mundo por complicações da Aids, diz ONU

Uma pessoa morre por minuto em decorrência de complicações da aids, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgados nesta segunda-feira (22).

De acordo com o relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), 39,9 milhões de pessoas vivem com o vírus HIV em todo o planeta, mas quase um quarto delas (9,3 milhões) não está recebendo o tratamento adequado. + Vacina contra a Aids gera anticorpos em testes com humanos.





O documento foi divulgado antes da abertura oficial da 25ª Conferência Internacional sobre Aids, realizada na cidade de Munique, na Alemanha.





Segundo o relatório, lideranças mundiais se comprometeram a reduzir as novas infecções anuais para menos de 370 mil até 2025. Em 2023, porém, foram registrados 1,3 milhão de novos casos.





“E agora, com cortes nos recursos e um aumento na oposição aos direitos humanos, o progresso já alcançado também é colocado em risco”, diz a ONU.





Via Cidade Verde