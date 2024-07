VIOLÊNCIA SEM CONTROLE EM GROAÍRAS/CE: DUPLO HOMICÍDIO FOI REGISTRADO NA LOCALIDADE DE "MARRECAS"

Um duplo homicídio aconteceu na manhã de hoje, quarta-feira (24), na localidade Marrecas, zona rural de Groaíras.





Segundo informações, as vítimas estavam em uma moto modelo Bros, seguindo sentido Groaíras, onde residiam, quando foram surpreendidas por disparos de armas de fogo. Infelizmente, as vítimas morreram no local. O casal foi identificado como Janaína Mendonca e Nonato Pilão.





Os autores do duplo homicídio fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Sobral Online