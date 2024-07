Caso raro: bebê nasce com quatro pernas, quatro braços e duas cabeças

O bebê indiano, que surpreendeu a equipe médica, não resistiu e morreu horas após o nascimento.

Nesta semana, um bebê nasceu com quatro braços, quatro pernas e duas cabeças na Índia. A mãe da criança, Rama Devi, de 38 anos, mora em uma região rural, onde as mulheres dificilmente fazem exames pré-natais, e a condição do neném só foi descoberta na hora do parto.





A equipe médica se assustou ao descobrir que o bebê nasceu unido a outro corpo que não foi totalmente desenvolvido. Os membros estavam saindo do peito da criança, que morreu cinco horas após o nascimento.





A gestação foi tranquila e sem complicações. A causa exata do falecimento não foi divulgada, mas de acordo com os médicos, o bebê não conseguiria mamar.





A condição é tão rara que os médicos não têm um nome para ela, de acordo com o Daily Mail. Ainda que não esteja claro se a situação exata já foi observada antes, diversas outras formas raras de gêmeos siameses foram relatadas na Índia e países vizinhos.





(Metrópoles)