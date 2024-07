UVA oferecerá mais 2.610 Vagas EAD

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), anunciou nesta sexta-feira (12/7), a criação de 18.430 novas vagas de educação a distância da Universidade Aberta do Brasil (UAB).





Desse total, a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) foi a segunda maior ofertante, contemplada com 2.610 novas vagas, sendo 2.010 para cursos de graduação e 600 para cursos de especialização.





Na ocasião, também foram inaugurado 25 novos polos de apoio presencial do programa, que passara a contar a partir de agora com 65 polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Esses polos serão utilizados por seis instituições de ensino superior: Uece, UVA, URCA, UFCA, Unilab e IFCE, que oferecera cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu), direcionados, principalmente, à formação de professores e agentes públicos.





Os cursos das vagas aprovados serão executados entre 2025 e 2026, em que a UVA ofertará nos referidos polos os seguintes cursos:





– Bacharelados





Administração Pública (150 vagas)





Ciências Contábeis (150 vagas);





– Licenciaturas





Ciências Biológicas (306 vagas)

Educação Física (324 vagas)

Letras – Língua Portuguesa (360 vagas)

Pedagogia (360 vagas);





– Especializações





Gestão Escolar (150 vagas)

Tendências da Educação Matemática (150 vagas)

Gestão de Escolas em Tempo Integral (150 vagas)

Ciência é 10! (150 vagas);





– Tecnológicos





Energias Renováveis (360 vagas).

O edital do vestibular EaD será divulgado em breve.





Via Sobral em Revista