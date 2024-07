Trump rompe silêncio sobre atent@do: “Eu deveria estar

O ex-presidente Donald Trump quebrou o silêncio sobre a tentativa de assassinato que sofreu durante um comício no sábado em Butler, Pensilvânia. Em entrevista ao New York Post, Trump afirmou: “Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto. O médico no hospital disse que nunca viu nada igual, chamou de milagre”. Trump contou ao jornal, a bordo de seu avião particular enquanto se dirigia a Milwaukee, Wisconsin, para a Convenção Nacional Republicana desta semana: “Por sorte ou por Deus, muitas pessoas estão dizendo que é por Deus que ainda estou aqui”.





Trump revelou que, se não tivesse virado a cabeça ligeiramente para a direita para ler um gráfico sobre imigração ilegal, a bala que o atingiu de raspão teria sido fatal. Ele descreveu os agentes do Serviço Secreto que correram para protegê-lo como “linebackers”, mencionando que outro agente eliminou o atirador com “um tiro bem entre os olhos”. “Eles fizeram um trabalho fantástico”, disse Trump ao Post. “É surreal para todos nós.” Enquanto os agentes do Serviço Secreto o retiravam do palco, Trump foi ouvido dizendo que queria pegar seus sapatos. “Os agentes me atingiram com tanta força que meus sapatos caíram, e meus sapatos são apertados”, explicou.





Trump, reagindo às imagens dele levantando o punho e sendo cercado por agentes do Serviço Secreto nos segundos após o tiroteio, disse: “Muitas pessoas dizem que é a foto mais icônica que já viram. Eles estão certos e eu não morri. Normalmente você tem que morrer para ter uma foto icônica”, acrescentou. “Eu só queria continuar falando, mas acabei de ser baleado.”





Trump também contou ao New York Post que apreciou a ligação “cortês” e “muito agradável” que recebeu do presidente Biden após o incidente, observando – sem dar detalhes – que a disputa entre eles pode ser mais civilizada daqui para frente.





Ele elogiou o público de seu comício por manter a calma durante todo o incidente. “Em muitos lugares … você ouve um único tiro, todo mundo corre. Aqui houve muitos tiros e eles ficaram”, disse Trump. “Eu os amo. São pessoas maravilhosas.”





(Hora Brasília)