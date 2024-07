VÍDEO | Carcereira admite que fez s*xo com detento dentro de cela

A carcereira Linda de Sousa Abreu foi filmada enquanto fazia sexo com um detendo dentro de um presídio na Inglaterra.

A agente penitenciária Linda de Sousa Abreu se declarou culpada de má conduta em caro público durante audiência em tribunal de Londres nesta segunda-feira (29/7).





A brasileira de 30 anos foi filmada por um detento fazendo sexo com outro presidiário da cadeia HMP Wandsworth, nos arredores de Londre (Inglaterra). O incidente ocorreu em 27 de junho, e suas imagens correram o mundo.





Linda foi presa tentando embarcar para Madri (Espanha) com passaporte português. Ela tem dupla cidadania.

A acusação afirma que Linda “intencionalmente e sem desculpa ou justificativa razoável se comportou mal de uma forma que equivalia a um abuso da confiança do público no titular do cargo ao se envolver em ato sexual com um prisioneiro em uma cela de prisão”.





“Esta foi uma quebra chocante da confiança do público. Linda de Sousa era claramente uma participante entusiasmada que erroneamente pensou que evitaria a responsabilidade”, afirmou Tetteh Turkson, da Promotoria, de acordo com o “Daily Star”.





A brasileira foi liberada sob fiança e comparecerá ao Tribunal da Coroa de Isleworth em 7 de novembro.





Linda, que produz também conteúdo para plataforma erótica, postou neste mês um vídeo em que atacou pessoas que estão reproduzindo a cena que a fez ser presa, como o criador de conteúdo adulto irlandês Andy Lee, e questionou a lealdade de parentes e amigos.





“É muito, muito desagradável fingir ser eu fazendo conteúdo para OnlyFans. Por favor, evite marcar a prisão (HMP Wandsworth) nos seus vídeos estúpidos. Existem outras prisões no mundo, você não precisa fingir ser eu. Eu queria dizer a todos vocês que vocês não conhecem o meu lado da história. A mídia adora que qualquer história seja sensacional e lasciva”, afirmou Linda.





Via Fanotícias