3 MESES DE NAMORO: Mulher ganha prêmio milionário em raspadinha e dispensa namorado que procura justiça

Michael Cartlidge, de 39 anos, e Charlotte Cox, de 37, viviam juntos em Spalding, Lincolnshire, na Inglaterra. O casal decidiu rapidamente dividir não apenas o lar, mas também muitos aspectos da vida cotidiana.





Porém, a vida do casal sofreu uma mudança drástica quando Charlotte ganhou 1 milhão de libras (cerca de R$ 6,2 milhões) em uma raspadinha. A fortuna inesperada transformou a dinâmica do relacionamento, culminando na decisão de Charlotte de terminar o namoro de apenas três meses com Michael.









Michael busca justiça pelo prêmio da raspadinha





Sentindo-se prejudicado, Michael decidiu recorrer à justiça. Ele afirma que foi ele quem sugeriu a ideia de comprar a raspadinha para Charlotte. Segundo Michael, ele tentou transferir dinheiro para ela realizar a compra, mas a transação não foi completada devido a problemas de sinal.





“Eu iniciei a transferência e levantei para mostrar a ela. É possível me ver fazendo isso pela câmera de segurança da loja. O sinal estava ruim, então a transação não foi concluída imediatamente na loja,” disse Michael ao “Daily Star”.





A situação se complicou ainda mais quando, de acordo com Michael, Charlotte inicialmente concordou em compartilhar o prêmio, mas posteriormente mudou de ideia. Esta reviravolta inesperada deixou Michael em busca de uma solução legal.





Michael acredita que tem o direito a parte do prêmio, devido a sua suposta contribuição na ideia e até mesmo na tentativa de pagamento. Esta alegação levantou uma questão importante:









Quem tem direito ao prêmio de loteria no caso de uma ruptura?





Casos como o de Michael e Charlotte levantam questões complexas sobre a divisão de prêmios de loteria quando os envolvidos estão em um relacionamento. A lei nem sempre é clara sobre esses casos específicos, especialmente quando a compra do bilhete e a responsabilidade pelos recursos são contestadas.

Michael afirma que sugeriu a compra da raspadinha.

Ele tentou transferir dinheiro para Charlotte, mas não conseguiu.

Charlotte comprou o bilhete com seus próprios recursos devido ao problema de sinal.

A disputa judicial pode durar meses ou até anos, dependendo das especificidades do caso e das provas apresentadas por ambas as partes. No tribunal, serão examinados:

Imagens de câmeras de segurança.

Registros de transferência bancária.

Testemunhos de terceiros.

Além disso, o impacto emocional dessa situação é considerável. Terminar um relacionamento já é difícil por si só, e adicionar uma disputa financeira só aumenta a tensão e o estresse para ambos os indivíduos envolvidos.





Enquanto o juiz não toma uma decisão final sobre o caso, o futuro de Michael Cartlidge e Charlotte Cox continua incerto, com ambos procurando a melhor forma de resolver essa questão delicada e emocionalmente carregada.





Via Folha do Estado