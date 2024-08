OPERAÇÃO MÁXIMUS: PF investiga corrupção no Judiciário do Tocantins

Ações incluem prisões e buscas em vários estados para desarticular esquema de venda de decisões judiciais

Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Federal lançou a operação Máximus para investigar alegações de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa no Judiciário do Tocantins. A operação, que inclui a execução de dois mandados de prisão preventiva e 60 de busca e apreensão em estados como Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, visa desmantelar um esquema de compra e venda de decisões judiciais, com medidas cautelares de afastamento de cargos e sequestro de bens dos envolvidos, segundo mandados expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A operação faz referência ao personagem do filme Gladiador, simbolizando a luta contra a corrupção no alto escalão do poder.





