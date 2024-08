Abertas inscrições para o Programa MP Residente que vai selecionar graduados de diversos cursos

O Ministério Público do Estado do Ceará está com inscrições abertas para o Programa MP Residente, seleção pública para pessoas graduadas em diversos cursos. As inscrições podem ser feitas somente pela internet até as 23h59 do dia 10 de agosto de 2024. Os selecionados atuarão como residentes em unidades administrativas e órgãos de execução na capital e no interior do estado. Todas as informações do processo seletivo estão no Edital nº 02/2024 da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep).





Podem participar do Programa MP Residente candidatos que concluíram a graduação nos últimos cinco anos ou que tenham concluído a graduação há mais de cinco anos, desde que estejam regularmente matriculados em um curso de pós-graduação com duração mínima de 360 horas e dentro da respectiva área de formação. Serão ofertadas vagas para os cursos de Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, além de Tecnologia da Informação e áreas afins.





Os residentes receberão bolsa no valor de R$ 2.000,00 e auxílio-transporte de até R$ 198,00 por mês. A carga horária é de 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias. As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto de 2024, de forma presencial, pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/CE) – Núcleo do Ceará, responsável pela organização e execução do processo seletivo.





Inscrições





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet com preenchimento de formulário eletrônico no endereço www.iel-ce.org.br (Oportunidades > Processos Seletivo > MPCE 02/2024). No ato da inscrição, o candidato deverá informar o curso para o qual pretende concorrer. Após fazer a inscrição, o graduado deverá enviar para o e-mail selecao.iel@sfiec.org.br o diploma ou a declaração de graduação devidamente carimbada e assinada ou com código de validação digital em formato PDF, colocando no assunto “Seleção MPCE Nº 02/2024 – Nome Completo do Candidato – Curso”.





Durante a validade do processo seletivo, o Programa MP Residente reservará 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para quem se autodeclarar preto ou pardo. A verificação sobre a condição declarada será averiguada por uma comissão de heteroidentificação racial composta por cinco integrantes.





Provas





As provas abrangem 50 questões objetivas e uma redação e serão aplicadas presencialmente, no dia 25 de agosto, nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Russas, Maracanaú, Caucaia, Sobral, Tianguá e Crateús. A prova de português terá 15 questões objetivas e a de conhecimentos específicos, 35. Já a redação será do tipo dissertativa sobre tema da atualidade.





O resultado de todas as etapas será divulgado no endereço eletrônico do IEL/CE ( www.iel-ce.org.br ). Após a interposição de recursos, o resultado final sairá no dia 6 de novembro de 2024. Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser enviadas para o Serviço de Atendimento ao Candidato do IEL/CE, pelo e-mail selecao.iel@sfiec.org.br , no horário das 9h às 11h e das 13h às 16h, em dias úteis.