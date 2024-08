Ação rápida de policiais militares frustra tentativa de roubo com restrição de liberdade

Uma ação rápida da Polícia Militar do Ceará (PMCE) frustrou, no final da tarde dessa terça-feira (27), uma tentativa de roubo com restrição de liberdade no bairro Luciano Cavalcante, na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza. Seis vítimas foram resgatadas por uma equipe do 22º Batalhão Policial Militar (22º BPM) e os bens delas foram restituídos.





Uma composição policial realizava o patrulhamento da área quando se deparou com um grupo suspeito correndo numa área de matagal e pessoas deitadas pedindo socorro. Os militares priorizaram resguardar a integridade das vítimas.





Após solicitarem reforço, os PMs vistoriaram novamente a área e localizaram alguns dos bens roubados: um notebook, um aparelho celular, quatro cartões de banco e uma mochila. Os suspeitos empreenderam fuga com a chegada da equipe policial.





Diante dos fatos, as vítimas foram conduzidas pelos policiais militares até o 4º Distrito Policial (4º DP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Um Boletim de Ocorrência foi registrado na unidade plantonista. O caso foi transferido e será investigado pelo 2º DP, unidade local responsável pela elucidação da ocorrência.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br /.





As denúncias também podem ser encaminhadas também para o número (85) 3101-7320, telefone do 2º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)