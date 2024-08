Tempo de propaganda eleitoral é definido para candidatos à Prefeitura de Sobral

Izolda Cela, candidata pelo PSB, terá 5 minutos e 22 segundos e o candidato Oscar Rodrigues, do União Brasil, contará com 4 minutos e 37 segundos.

O horário eleitoral gratuito para o primeiro turno das eleições de 2024 começa nesta sexta-feira (30) e vai até o dia 3 de outubro, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em cidades onde houver segundo turno, a propaganda eleitoral será retomada em 11 de outubro e encerrada em 25 de outubro, três dias antes da nova votação.





Serão transmitidos 70 minutos de propaganda eleitoral diariamente, de segunda a domingo, das 5h à meia-noite. Nas disputas para prefeito, as emissoras de rádio exibirão os programas de campanha de segunda a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, os horários são das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. A TV Nordeste será responsável por transmitir os programas eleitorais em Sobral.





Izolda Cela, candidata pelo PSB, terá 5 minutos e 22 segundos para apresentar suas propostas durante os programas eleitorais no rádio e na TV. Já o candidato Oscar Rodrigues, do União Brasil, contará com 4 minutos e 37 segundos para expor suas ideias aos eleitores de Sobral.





A responsabilidade de gerar os programas eleitorais em cadeia ficará a cargo das emissoras locais Rádio Paraíso FM, Voz FM e Tupinambá FM, que transmitirão os conteúdos para todas as rádios do município. As inserções de cada partido ou coligação devem ter entre 30 e 60 segundos, com 60% do tempo reservado aos candidatos a prefeito e 40% destinado aos que disputam vagas na câmara de vereadores.





A propaganda será veiculada em rádios, incluindo comunitárias, e canais de televisão, tanto em VHF e UHF quanto em TV por assinatura, sob a gestão das instituições legislativas responsáveis.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso