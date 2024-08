Acusado de matar agente de trânsito em Sobral por levar multas é preso em Goiás

Crime aconteceu em 2019, na cidade de Sobral. Agente de trânsito era 'atuante, rígido e correto no trabalho', diz delegado.

Um homem que era procurado por matar um agente de trânsito na cidade de Sobral, no interior do Ceará, devido a multas que a vítima aplicava, foi preso nesta terça-feira (6) na cidade de Goiânia, em Goiás, onde estava escondido.





Jackson Marques Bezerra, 37 anos, foi morto a tiros em julho de 2019, no Bairro Campo dos Velhos, quando saía de uma academia. Meses após o crime, a polícia prendeu quatro mototaxistas envolvidos no assassinato do agente.





Com a identificação de todos os envolvidos e do autor dos tiros, os policiais civis pediram a prisão preventiva do suspeito, de 24 anos, com passagens por dano e crime contra a administração pública, que estava foragido desde o ocorrido.





No momento da abordagem, o suspeito estava em posse de um documento falso para tentar enganar os agentes.





Ele foi conduzido para uma delegacia de Goiás, onde o mandado pelo crime de homicídio foi cumprido. Além disso, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso e colocado à disposição da Justiça.









Motivação





À época do crime, o delegado Marcos Aurélio, diretor da Polícia Civil, disse que a vítima tinha um histórico de ser "atuante, rígido e correto no trabalho", e que isso desagradou o grupo criminoso.





"O Jackson era um servidor concursado da Prefeitura Municipal de Sobral. Exercia atividade no trânsito da municipalidade. Ele tinha um histórico de ser atuante, rígido, correto, e com ele não tinha 'um jeitinho'. Se está errado, está errado. E com esse rigor de sua atividade, ele chegou a prender alguns concessionários do transporte público", disse o delegado.





Ainda conforme o delegado, o grupo criminoso "estudou o itinerário" da vítima e passou a monitorá-lo.





"Fizeram o estudo de itinerário do senhor Jackson, a rotina de vida dele, que horas ele saía para o trabalho, aonde ele ia, o horário que ele caminhava, e no dia 18 de julho, resolveram executá-lo", revela o delegado.





Os suspeitos, segundo a polícia, tentaram de diversas formas dificultar o trabalho de investigação da polícia.





Fonte: G1/CE