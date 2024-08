PMs DO GRUPAMENTO RAIO PRENDEM ASSALTANTE APÓS ROUBO A RELOJOARIA NO CENTRO DE SOBRAL

Na manhã de ontem, 06, dois homens portando arma de fogo realizaram um roubo a uma relojoaria no centro da cidade de Sobral.

Logo após o sinistro, várias composições policiais foram acionadas via CIOPS, a equipe RAIO 01 juntamente com o apoio das Viaturas RAIO 109 e 061, lograram êxito e conseguiram realizar a prisão de um dos assaltantes no bairro Vila União.





Na investida, os militares recuperaram jóias, pratas, relógios e celulares subtraídos do estabelecimento comercial.





Com o acusado de 19 anos, também foi apreendido um Revólver Calibre 38 com cinco munições intactas e uma motocicleta roubada.





A ocorrência policial foi apresentada na Delegacia Municipal de Sobral.





Fonte: PMCE