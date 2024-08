ADOLESCENTE HERÓI salva mulher de carro submerso em lago

John Agnello, de 15 anos, pulou em um lago em Michigan para resgatar uma mulher presa em um veículo afundando; ela foi salva e passa bem.

Um menino de 15 anos, John Agnello, tornou-se herói ao pular em um lago em Michigan, Estados Unidos, para salvar uma mulher presa em um carro submerso. John estava pescando com sua mãe nas margens do St. Clair Lake quando presenciou o acidente. Sem hesitar, ele e um voluntário pularam na água e conseguiram resgatar a mulher do veículo que afundava rapidamente. Graças à ação rápida de John, a mulher foi salva e passa bem.