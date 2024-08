Alexandre de Moraes proíbe entrevista de ex-assessor de Bolsonaro

Alexandre de Moraes nega pedido de entrevista a Filipe Martins, em decisão que Folha classifica como censura.

O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, de conceder uma entrevista à Folha de S. Paulo, uma decisão que o jornal classificou como um "episódio de censura". Martins, que ficou preso por seis meses por suspeita de envolvimento em um golpe de estado para beneficiar Bolsonaro, foi recentemente solto, mas sujeito a medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Moraes recusou o pedido de entrevista, argumentando que poderia prejudicar as investigações em andamento.





O advogado Ricardo Scheiffer Fernandes, que representa Martins, criticou a proibição da entrevista por Moraes. "As medidas cautelares impostas não apenas carecem de fundamento, mas representam uma afronta à justiça, perpetuando um erro em cima de outro", disse Fernandes, em nota encaminhada à coluna Painel, da Folha.





