Arthur Lira destrava PEC que limita decisões individuais de ministros do STF

Nesta sexta-feira (16), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deu prosseguimento à tramitação da PEC que visa impor limites às decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A PEC foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sinalizando um novo capítulo no confronto entre o Congresso Nacional e a Suprema Corte.





A proposta havia chegado à Câmara há oito meses, sem avanços significativos até o despacho recente de Lira. A medida está sendo vista como uma resposta direta à insatisfação parlamentar com algumas decisões monocráticas do STF, como a do ministro Flávio Dino que suspendeu emendas parlamentares impositivas.





A PEC procura proibir decisões monocráticas de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Atualmente, essas decisões podem ser tomadas sem quaisquer restrições, o que vem gerando um crescente descontentamento dentro do Congresso.





Impedir decisões monocráticas que suspendam a validade de leis e atos de líderes do Executivo e Legislativo;

Permitir decisões individuais de magistrados apenas para suspender atos normativos do Executivo;

Estabelecer que, em caso de grave urgência, o presidente do tribunal pode suspender leis durante o recesso, desde que confirme a decisão com a maioria dos magistrados em até 30 dias.

Se aprovada e promulgada, a PEC terá um impacto significativo no funcionamento do Judiciário. Ela abrangerá decisões cautelares e de qualquer natureza que questionem a constitucionalidade de leis, afetando não apenas o STF, mas também os Tribunais de Justiça dos Estados e juízes de 1ª instância.





A PEC surge em um contexto de tensão crescente entre os poderes Legislativo e Judiciário, alimentada por decisões que, na visão de muitos parlamentares, extrapolaram os limites do STF. A proposta procura colocar um freio nessas decisões monocráticas, dando mais controle às ações do STF sobre as leis do país.





Decisões cautelares podem suspender temporariamente normas se a demora no julgamento puder causar prejuízos irreparáveis. Esse tipo de decisão geralmente antecipa os efeitos de um julgamento completo e, por isso, tem sido centro de controvérsias. A PEC, no entanto, quer garantir que essas decisões sejam minimamente controladas e que instâncias mais altas confirmem espaços de urgência.





Condições para Suspensões Durante o Recesso:Casos de grave urgência ou perigo de dano irreparável;

Decisões tomadas pelo presidente do tribunal e confirmadas pela maioria dos magistrados dentro de 30 dias;

Recuperação da validade da lei caso a confirmação não ocorra.

A promulgação dessa PEC representará uma mudança drástica nas relações entre os poderes Legislativo e Judiciário. O equilíbrio de poder passará por uma reavaliação, no qual mecanismos de controle e contrapesos podem ser reforçados ou fragilizados dependendo da implementação e da receptividade dessas novas regras.





Com a nova legislação, os parlamentares procuram evitar uma concentração de poder nas mãos de poucos ministros, promovendo maior colegialidade nas decisões e, consequentemente, uma maior legitimidade nas ações do Judiciário.





As próximas semanas serão cruciais. A análise pela CCJ poderá abrir um novo caminho para o debate público, e os olhos da nação estarão voltados para as deliberações dos deputados e senadores.





(Folha do Estado) / TBN