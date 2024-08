CAMPEÃ RUSSA DE XADREZ É FLAGRADA ENVEN4NDO SUA RIVAL

A campeã russa de xadrez Amina Abakarova, 43 anos, foi flagrada por câmeras de segurança tentando envenenar sua rival de infância, Umayganat Osmanova, 30 anos, durante o Campeonato de Xadrez do Daguestão. Abakarova foi filmada despejando mercúrio em um tabuleiro de xadrez antes do início da partida.





A campeã russa de xadrez Amina Abakarova, 43 anos, foi flagrada por câmeras de segurança tentando envenenar sua rival de infância, Umayganat Osmanova, 30 anos, durante o Campeonato de Xadrez do Daguestão. Abakarova foi filmada despejando mercúrio em um tabuleiro de xadrez antes do início da partida.





Segundo testemunhas, Abakarova agiu de maneira suspeita cerca de 20 minutos antes do início do jogo, perguntando se as câmeras estavam funcionando. Quando foi informada que não estavam, ela aproveitou a oportunidade para realizar seu plano, sem perceber que as câmeras já estavam ligadas. “Nós temos prova em vídeo mostrando que uma das jogadoras aplicou uma substância não identificada, que depois se confirmou ser mercúrio, na mesa onde Osmanova jogaria contra ela”, declarou Sazhid Sazhidov, ministro dos esportes da Rússia.





Abakarova, que confessou o ato, afirmou que sua intenção não era causar dano físico, mas sim assustar Osmanova devido a uma inimizade pessoal.





Osmanova começou a sentir tonturas e náuseas logo após o início do jogo, sendo hospitalizada com suspeita de envenenamento por mercúrio. O episódio, que chocou a comunidade do xadrez, levou à imediata desclassificação e perda do título de campeã do Daguestão por Abakarova. A Federação Russa de Xadrez está considerando banir a jogadora para sempre, aguardando o resultado das investigações policiais.





A rivalidade entre Abakarova e Osmanova é antiga, com competidores afirmando que o ataque foi motivado por um desejo de vingança por insultos feitos contra Abakarova e sua família. As autoridades russas já iniciaram uma investigação sob a acusação de causar dano corporal.