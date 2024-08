Carro com quatro pessoas cai em açude e uma delas morre submersa no Ceará

Um acidente na localidade de Riacho do Meio, na zona rural do município de Caridade, deixou três pessoas feridas e outra morta na manhã desta quarta-feira (28). O motorista de um carro perdeu o controle do veículo em uma curva, caindo em um açude e resultando no afogamento de uma das quatro pessoas que estava no automóvel.





Uma equipe de salvamento local foi chamada para atender a uma ocorrência. Três pessoas conseguiram sair do carro; uma delas, que acabou falecendo, ficou presa no interior do veículo subemerso.





Segundo informações de testemunhas presentes no local, o motorista do Gol teria perdido o controle do veículo, resultando no acidente fatal.





A guarnição foi responsável pela retirada do carro e da vítima que estavam submersos, mas, apesar dos esforços, não foi possível salvar a vida do ocupante que ficou preso. As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.





G1 Ceará