Polícia resgata vítimas de assalto que foram amarradas e amordaçadas em matagal no Ceará

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), pertencentes ao 20º Batalhão, resgataram vítimas de assalto que foram amarradas e amordaçadas pelos criminosos em um matagal localizado em Fortaleza. As vítimas estavam amarradas com as cordas dos cadarços dos tênis que usavam.



Conforme informado, os agentes estavam fazendo patrulhamento de rotina na região do bairro Luciano Cavalcante, quando receberam informações de que havia uma movimentação estranha na Rua Frota Pinto. Chegando ao local, encontraram veículos enfileirados, estacionados de modo irregular.

Isso chamou a atenção dos agentes, que então caminharam por cerca de 200 metros em meio a uma trilha avistada nas proximidades. Ao fim da trilha, encontraram três pessoas amarradas e amordaçadas. Algumas delas chegaram a ser ouvidas pelos policiais, mesmo com as mordaças, tentando pedir ajuda.

Uma das vítimas, que chegou a falar com a equipe de reportagem da TV Cidade Fortaleza, informou que os bandidos usaram os cadarços dos sapatos das pessoas assaltadas para amarrá-las. Ele também disse que teve R$ 400 subtraídos pelos assaltantes, mas que as outras pessoas tiveram roubados valores ainda maiores: R$ 3.500, no caso de uma das pessoas, e R$ 12 mil no caso de outra.

Os repasses foram feitos via Pix, sob ameaça, e em seguida os assaltantes formataram os aparelhos celulares e os levaram consigo. Os criminosos também agiram de modo violento, com socos no rosto e chutes nas costelas.

Portal GCMAIS