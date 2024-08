Polícia Civil desarticula grupo criminoso e sequestra imóveis e automóveis no Ceará e em São Paulo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (27), a operação “Usurpare”, que teve como objetivo o cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão em desfavor de um grupo criminoso responsável pela prática de lavagem de dinheiro e estelionatos. Na ação, foi realizado o sequestro de sete imóveis e 13 automóveis. As ofensivas ocorreram nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Itapipoca, no Ceará, e no estado de São Paulo. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo.





Segundo investigações conduzidas pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) da PCCE, o esquema criminoso consistia na obtenção de dados de pessoas aleatórias em todo o País, do qual utilizava a identidade das vítimas para abertura de contas bancárias e na obtenção de cartões e empréstimos junto a instituições financeiras. Ainda conforme as apurações policiais, com o valor, o grupo criminoso adquiria imóveis e automóveis em nome de terceiros, configurando a prática de lavagem de capitais.





Ainda conforme a PCCE, o grupo fez vítimas em todo o País e teve um movimento de cerca de R$ 7 milhões. Diante disso, a PCCE representou pelos mandados de busca que foram acatados pelo Poder Judiciário. Com as ordens judiciais em mãos, equipes da PCCE, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, saíram em campo e lograram êxito no bloqueio patrimonial do grupo criminoso, bem como, no sequestro de sete imóveis e 13 automóveis. A PCCE segue apurando o caso.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br /. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)