Casal de jovens é assassinado a tiros dentro de residência em Cedro/CE

Vítimas estavam em um imóvel da localidade de Sítio Agrovila quando foram mortos.

Um casal foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (27) no município do Cedro, na região Centro-Sul do Ceará. O casal era Luan Kaique, de 19 anos; e Luzielly, de 21 anos. Ninguém foi preso.





Segundo a polícia, o casal estava dentro da residência na localidade de Sítio Agrovila quando foram surpreendidos por dois suspeitos armados e encapuzados. A dupla efetuou vários tiros e em seguida deixou o local em uma motocicleta.





A Delegacia Municipal de Cedro que investiga o caso disse ao g1 que equipes da Polícia Civil e Polícia Militar realizam buscas na região com objeitvo de prender os suspeitos.









Escola lamenta assassinato





A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Celso Araújo, unidade de ensino onde as vítimas estudavam, lamentou através das redes sociais a morte dos estudantes.





"A escola manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento dos ex-alunos Luzielly e Luan Kaique. Nesse momento doloroso, nossa solidariedade à família e aos amigos", afirmou, em nota.





Fonte: G1