EM SOBRAL-CE: moradores convivem com esgoto estourado há mais de 20 anos no bairro Sumaré

De acordo com os residentes, o Saae faz apenas o paliativo e em uma semana o esgoto estoura novamente.

Os moradores da rua Maria Izabel Freitas, no bairro Sumaré, há mais de 20 anos convivem com esgoto estourado. O problema crônico, de conhecimento do poder executivo municipal, além de causar transtornos na via, preocupa os residentes por causa do mau cheiro, o aparecimento de insetos e animais peçonhentos e das doenças causadas por bactérias.





O caso já foi denunciado várias vezes nas redes sociais e imprensa local e mesmo assim não foi resolvido ainda. A comerciante dona Tereza Maria, afirmou que o caminhão limpa fossa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae) toda semana faz a sucção dos dejetos, que é apenas um trabalho paliativo.





A causa dos esgotos estourados geralmente é entupimento do sistema de esgotamento sanitário ou a paralisação das estações de elevação ou de tratamento denunciada pelo Ministério Público do Ceará que resultou em multa ao Saae por jogar esgoto puro na natureza.





“Já está com 20 anos que mora aqui e é sempre a mesma coisa. As águas da chuva entrando nas casas e os esgotos estourando todas as semanas. Às vezes eles limpam num dia e no outro dias já está estourado de novo. Quando o esgoto estoura, as muriçocas aumentam e eu tenho problema de diabetes, pulmão e pressão alta. É muito difícil conviver com isso”, lamentou a comerciante.





A assessoria de imprensa do Saae não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos