Em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, o ex-ministro Ciro Gomes analisou detalhadamente as diversas ações do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF), particularmente em relação ao controverso inquérito conhecido como "fim do mundo". Ciro discutiu as implicações e a abrangência das medidas adotadas por Moraes neste inquérito. Assista!





Fonte: Blog César Wagner