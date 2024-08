Cobra morde testículos de homem que usava banheiro na Tailândia; vídeo

O tailandês Thanat Tangtewanon tomou um susto na manhã de segunda-feira (19), ao ser mordido nos testículos por uma píton.



O que aconteceu





Homem foi mordido enquanto usava o banheiro. Segundo Tangtewanon, a cobra pulou de dentro do vaso e o mordeu, causando "dor excruciante". Imagens gravadas e publicadas por ele mostram o animal com parte do corpo fora da privada. Também há sangue próximo ao vaso sanitário.





Tailandês conseguiu pegar a cobra. O homem detalhou em um post nas suas redes sociais que teve de usar muita força para fazer a cobra soltar, mas que conseguiu. Depois, chamou um guarda para ajudá-lo. Ele disse que o animal também mordeu seu dedo no processo. "A sensação naquele momento não era de dor, mas de choque", escreveu.





Cobra não era venenosa. Tangtewanoon disse que foi ao hospital e que passa bem. As informações são do portal Uol.