Suspeita de duplo homicídio no Autran Nunes é presa pela Polícia Civil

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) culminou, no início da tarde desta terça-feira (20), na prisão de uma mulher, de 27 anos, suspeita de participação em um duplo homicídio registrado na última sexta-feira (16), no bairro Autran Nunes, Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza. A prisão ocorreu por força de mandado de prisão temporária no bairro de Fátima (AIS 5).





Conforme levantamentos policiais realizados por equipes da 6ª Delegacia do DHPP, partiu da suspeita, que já responde por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e usuária de entorpecentes, a ordem para que o crime fosse efetuado. Na sexta-feira (16), os corpos de uma adolescente, de 15 anos, e de uma mulher, de 27 anos, foram encontrados com marcas de disparos de arma de fogo às margens do rio Maranguapinho, no Autran Nunes.





Ainda com base nas investigações, a motivação do crime está relacionada à disputa entre grupos criminosos na região. Após ser identificada, a autoridade policial representou pela prisão que foi deferida pelo Poder Judiciário. Essa é a segunda prisão efetuada pelo 6ª DHPP relacionada ao crime. Ainda na sexta-feira (16), um homem, de 22 anos, foi preso na região ocorreu o crime. Diligências e oitivas seguem no intuito da elucidação dos fatos.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(PC/CE)