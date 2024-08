Polícia Civil convoca novos policiais para exames admissionais, entrega de documentos e posse

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado Ceará (PCCE), Márcio Gutiérrez, convoca, nesta quarta-feira (21), às 8 horas, os novos inspetores de Polícia Civil para a inspeção médica oficial a ser realizada na Coordenadoria de Inspeção Médica (Copem). Finalizada a inspeção médica, os novos servidores deverão comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Polícia Civil, situado no 1° andar da sede da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Rua Professor Guilhon, s/n, no bairro Aeroporto, em Fortaleza, para entrega dos documentos admissionais.





Os novos policiais, também, ficam convocados para solenidade de posse e escolha de lotação que ocorrerá no mesmo dia, às 15h, na sala do delegado-geral da Polícia Civil, localizada no 6º andar do prédio da PCCE, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).